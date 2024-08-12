Андрей Воробьев: для переселенцев из Курской области найдут работу

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что переселенцам из Курской области, которые хотят найти работу, окажут поддержку в этом направлении.

«Задача наших выездных комиссий, которые работают сегодня — это все, что связано с работой. В Клину мы получили массу запросов о том, что люди хотят работать. <…> Существовал запрос на предоставление работы по весьма дефицитным позициям, которые мы сегодня испытываем. Думаю, что мы найдем правовую форму, я уверен, что существует правовая форма — это не проблема. <…> Срочные договоры и разные другие варианты без проблем можно реализовать для того, чтобы удовлетворить запрос тех, кто хочет работать», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор заявил, что основная задача властей Подмосковья — помощь детям из Курской области, эвакуированным из-за атаки ВСУ на регион.

«Мы постоянно на связи с врио губернатора Курской области. Первое, о чем попросил Алексей Смирнов — помочь детям. Сейчас это наша основная задача», — заявил Воробьев.