Андрей Воробьев: «День добрых дел» объединил учащихся Подмосковья

«Мы подумали, что ребятам будет интересно провести последний перед праздниками учебный день как-то особенно, весело, но при этом с пользой. Так и родилась эта акция», — добавил он.

Губернатор перечислил часть «добрый дел», которые ребята успели реализовать. В частности, школьники из солнечногорского лицея № 1 навестили пенсионеров с подарками, а также помогли им с домашними хлопотами. Также ученики школы № 5 с родителями и учителями отвезли корм в приют для бездомных животных в Клину.

Ученики школы № 14 в Сергиевом Посаде навели порядок на территории драмтеатра и в парке. Шаховские гимназисты побывали с экскурсией на семейной экоферме «Ройгас», где помогли высадить деревья.

Студенты физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном устроили благотворительную акцию, а собранные в ее ходе средства будут отправлены в помощь врачам ДНР. Воспитанники художественно-технического лицея в Видном сплели корзинки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор назвал этот список малой частью всех добрых дел, которые подмосковные ребята сделали за день. Андрей Воробьев поблагодарил всех за работу и пожелал сделать это традицией.