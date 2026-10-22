Андрей Иванов вместе с жителями осмотрел новую спортплощадку в Голицыно

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 20 октября вместе с жителями осмотрел универсальную спортивную площадку у дома № 52к8 на Советской улице в Голицыно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадку площадью 150 квадратных метров обустроили летом 2026 года на месте устаревшей в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия». Перед началом работ жители рассказали, какое оборудование им необходимо.

«В результате установили десять уличных тренажеров и два стола для настольного тенниса. Для занятий в любую погоду сделали навес, смонтировали освещение, поставили лавочки. А во время субботников вместе с жителями высадили рядом 200 кустарников», — сообщил Андрей Иванов.

Глава округа также поручил установить на площадке камеру видеонаблюдения, подключенную к системе «Безопасный регион».

За последние пять лет в Одинцовском округе модернизировали 265 детских и спортивных площадок — почти каждую четвертую.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.