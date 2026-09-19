Андрей Иванов проголосовал на выборах в Госдуму и Московскую областную Думу

«Для меня участие в выборах — это ответственность за будущее страны, Подмосковья и нашего Одинцовского округа. За решения, от которых зависит наша жизнь в ближайшие годы. Впереди еще два дня голосования — 19 и 20 сентября. Призываю всех, кто еще не сделал свой выбор, не оставаться в стороне. Голос каждого имеет значение», — сообщил Андрей Иванов.

19 сентября, второй день трехдневного голосования. С 8:00 до 20:00 на территории Одинцовского округа работают все 175 избирательных участков. По такому же графику они будут работать и завтра, 20 сентября, в заключительный день выборов. Важно отметить, что жители муниципалитета голосуют как в «классическом» формате, очно на участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования — ДЭГ. Для жителей, имеющих ограничения по здоровью или иные уважительные причины, предусмотрен надомный формат голосования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.