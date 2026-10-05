Андрей Иванов и дошкольники посадили клены в Одинцовском округе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 2 октября вместе с воспитанниками детского сада «Выбор будущего», их родителями и воспитателями высадил 60 молодых кленов. Посадка прошла в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 2 октября, участники Всероссийской экологической акции «Сохраним лес» высадили 60 молодых кленов на территории нового детского сада «Выбор будущего». Учреждение открылось 1 сентября, в начале нового учебного года. К воспитанникам, родителям и педагогам присоединился глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Уверен, что для ребят это было памятное событие, они смогли посадить свое первое в жизни дерево и внести пусть маленький, но очень важный вклад в экологию Одинцовского округа. Ну а их родители и педагоги своим личным примером показали, как нужно заботиться об окружающей среде», — отметил Андрей Иванов.

По словам главы муниципалитета, акция прошла на 37 площадках округа. Всего участники посадили 440 саженцев лиственных пород, 77 хвойных деревьев и 2320 кустарников.

Акция «Сохраним лес» проходит ежегодно по всей России. Ее история началась в 2011 году, когда по инициативе Русского географического общества стартовало масштабное восстановление лесов, погибших в результате пожаров. Акция направлена на повышение экологического благополучия, продвижение бережного отношения к природе и привлечение внимания к охране, защите и воспроизводству лесов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.