Анастасия Волочкова провела в Щелкове благотворительное шоу

В Центральном дворце культуры городского округа Щелково 9-го февраля состоялось благотворительное шоу «Одержимость» Заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой. Театрализованная постановка стала подарком для поклонников балета, современного танца и актёрского мастерства на сцене, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Шоу выстраивалось на рассказе о жизни балерины: настоящей, искренней истории в художественном исполнении. Сюжет повествует о том, как маленькая девочка захотела стать балериной, но она даже не предполагала, с каким количеством испытаний ей придётся столкнуться. На пути к своей мечте ее ждет любовь и радость, предательство и разочарование.

«Спасибо зрителям Щелково за теплый прием, цветы и добро! Я захотела подарить вам этот спектакль „Одержимость“ от светлого моего сердца. Ваши эмоции бесценны», — поделилась впечатлениями Анастасия Волочкова.

Своим шоу артистка балета призывает зрителей верить в себя и никогда не сдаваться.

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