Анастасия Решетова показала себя после удаления филлеров из губ

Модель и инфлюенсер Анастасия Решетова показала свою внешность после процедуры удаления филлеров из области губ. Фотография была размещена в ее аккаунте в одной из соцсетей, сообщает «Лента.ру» .

30-летняя Решетова объяснила, что решила удалить гель из верхней губы для того, чтобы восстановить более естественный образ. Она также отметила, что ее нижняя губа всегда была более объемной от природы, поэтому теперь черты лица воспринимаются как более гармоничные.

Помимо этого, блогерша сообщила о переходе к использованию макияжа в естественных, нейтральных тонах, отказавшись от ярких вариантов.

Ранее Решетова рассказала о начале обучения для освоения новой профессиональной деятельности. Теперь она хочет стать телеведущей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.