Аналог «Пушкинской карты» для участников СВО и их детей предложили создать в РФ

Первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила разработать аналог «Пушкинской карты», предназначенный для участников СВО и их детей. С ее помощью люди смогут посещать культурные учреждения и мероприятия, пишет ТАСС .

Соответствующее письмо было направлено министру культуры РФ Ольге Любимовой.

«Представляется целесообразной разработка и реализация программы, в рамках которой участникам специальной военной операции будут ежегодно предоставляться карты с номиналом 15 тыс. рублей для посещения учреждений культуры. Данная программа может получить название „Верещагинская карта“ в память о великом русском художнике-баталисте Василии Васильевиче Верещагине», — сказано в письме.

По такой «Верещагинской карте» участники и ветераны спецоперации смогут покупать билеты на культурные события и себе, и своим ближайшим членам семьи. Поддержка собственного культурного уровня, по словам Лантратовой, является для человека одним из ключевых факторов успешной ресоциализации и возвращения в мирную жизнь.

«Этому способствует посещение музеев и выставок, концертов классической и народной музыки, театральных постановок», — резюмировала она.