Аналитики ЮMoney: россияне стали больше жертвовать на благотворительность

Аналитики ЮMoney изучили траты россиян на благотворительность и пришли к выводу, что с января по август 2024 года общий оборот пожертвований через ЮKassa вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Исследование было проведено к Международному дню благотворительности. Он отмечается 5 сентября. Для этого были проанализированы платежи, которые принимают около 2 тыс. благотворительных организаций, подключенных к ЮKassa.

Число благотворителей выросло на 3%, а число платежей стало больше на 4%. Средний размер пожертвования стал на 13% больше и составил 609 рублей.

Самые большие суммы в онлайне жертвуют на помощь детям с тяжелыми болезнями, детям из детских домов и малообеспеченных семей. По итогам восьми месяцев 2024 года средний размер пожертвования на лечение детей составил около 513 рублей. Это на 11% больше, чем за тот же период 2023 года.

Также россияне жертвуют на помощь людям с онкологическими заболеваниями, бездомным, жертвам катастроф и людям с инвалидностью.

Больше всего на благотворительность тратят в Санкт-Петербурге. За первые восемь месяцев 2024 года средняя сумма пожертвования от жителей Северной столицы и Ленинградской области достигла 978 рублей. Это на 6% больше, чем в 2023 году.

На втором месте по средней сумме пожертвования оказались Москва и Московская область. Здесь она возросла на 4% и составила 716 рублей.

Помимо этого, самый большой рост благотворительных платежей зафиксирован в Нижегородской области. Там их стало почти втрое больше. Также на на благотворительность стали больше тратить в Татарстане и в Челябинской области.

Тройку топа закрывает Красноярский край. В 2024 году жители региона переводят на благотворительность в среднем 557 рублей, что на 27% больше, чем год назад.