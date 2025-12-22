Житель США предпринял попытку уклониться от выплаты алиментов, отправив своего друга на сдачу ДНК-теста на отцовство, однако его махинация была раскрыта, сообщает Infox со ссылкой на KPTV.

34-летний Марк Маккрекен разработал хитрый план с целью избежать уплаты алиментов: он уговорил своего 36-летнего друга Дерека Харрисона, сдать ДНК-тест на отцовство, выдав себя за него. По информации из обвинительного заключения, Харрисон представился Маккрекеном и предоставил свои биологические образцы для анализа, назначенного судом.

Прокурор Питер Люсидо выразил возмущение по поводу случившегося, подчеркнув, что судебные органы с особой серьезностью относятся к случаям уклонения от алиментов. Обоим фигурантам дела, ранее уже имевшим проблемы с законом, предъявлены обвинения в фальсификации доказательств, что может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, учитывая их статус рецидивистов.

Проблема неуплаты алиментов является довольно распространенной, особенно в делах, касающихся установления отцовства. Компетентные органы в различных странах активно противодействуют подобным видам мошенничества, поскольку они могут оказать существенное негативное влияние на обеспечение благополучия детей.

В ряде случаев судебные инстанции назначают дополнительные меры, такие как посещение психолога для родителей, чтобы нормализовать отношения в семье и сократить количество спорных ситуаций. Кроме того, в зависимости от законодательства, серьезные нарушения, связанные с попытками введения суда в заблуждение, могут привести к более суровым мерам наказания и дополнительным санкциям.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.