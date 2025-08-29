Альпинист Ищенко: Наговицина отправилась на Пик Победы с переломом ноги

Альпинист и триатлонист Александр Ищенко рассказал, что российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на Пике Победы в Киргизии, отправилась на гору с переломом ноги, сообщает MSK1.RU .

По его словам, травму альпинистка получила еще в мае.

«Эта трагедия началась в альплагере Ала-Арча, когда она сломала ногу на майских праздниках», — рассказал он.

Альпинист также добавил, что познакомился с альпинисткой во время операции по ее спасению после того, как ее группу накрыл камнепад. По его словам, она была единственной пострадавшей в тот день, и когда ее спустили на носилках с горы, то обкололи лекарствами, чтобы уменьшить боль. Он отметил, что спортсменка никак не могла успеть долечить перелом, поэтому ее новый поход выглядит безответственным.

Наговицина сломала ногу на спуске в середине августа и поэтому застряла на пике Победы. Сначала она подавала признаки жизни, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь. Итальянец Лука, который попытался спасти женщину, получил сильное обморожение и умер от отека мозга 15 августа.

Россиянку признали пропавшей без вести. Новые кадры с дрона не выявили признаков, что женщина жива. Однако по видео нельзя сказать, что Наговицина точно умерла. Ранее операцию по ее спасению отменили из-за непогоды.