сегодня в 17:43

Александра Лукашенко сбили с ног на ледовой арене во время хоккейного матча

Президента Беларуси Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча на ледовой арене. Белорусского лидера случайно сбил игрок его же команды, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне, когда команда Лукашенко играла со сборной Брестской области. Главу государства случайно сбил экс-участник сборной Беларуси и уфимского «Салавата Юлаева» Ярослав Чуприс.

На опубликованных кадрах видно, как Чуприс ехал спиной и в центре площадки и случайно сбивает с ног Лукашенко. Затем хоккеист отбросил клюшку и помог Александру Григорьевичу подняться на ноги.

Матч завершился со счетом 5:5. Финальную шайбу забросил сын президента Николай Лукашенко и спас свою команду от поражений.

