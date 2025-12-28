Александра Лукашенко сбили с ног на ледовой арене во время хоккейного матча
0:19
Президента Беларуси Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча на ледовой арене. Белорусского лидера случайно сбил игрок его же команды, сообщает SHOT.
Инцидент произошел накануне, когда команда Лукашенко играла со сборной Брестской области. Главу государства случайно сбил экс-участник сборной Беларуси и уфимского «Салавата Юлаева» Ярослав Чуприс.
На опубликованных кадрах видно, как Чуприс ехал спиной и в центре площадки и случайно сбивает с ног Лукашенко. Затем хоккеист отбросил клюшку и помог Александру Григорьевичу подняться на ноги.
Матч завершился со счетом 5:5. Финальную шайбу забросил сын президента Николай Лукашенко и спас свою команду от поражений.
