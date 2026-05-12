Александр Наумов поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы

В мероприятии приняли участие жители поселка, школьники и представители общественности. Александр Наумов обратился к собравшимся с поздравлением и напомнил о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«День Великой Победы — праздник со слезами на глазах. Погибли миллионы наших воинов-героев, мирных граждан. Миллионы людей трудились в тылу, отдавая все силы. Мы помним этот подвиг, и эта память живет в сердцах каждого из нас. Наши деды и прадеды подарили нам День Победы, и мы будем помнить их вечно», — подчеркнул Наумов.

Он также отметил, что сегодня российские военнослужащие выполняют боевые задачи в зоне СВО, защищая страну и ее будущее.

«Победа всегда за нашей Родиной, за нашим народом. Мы — потомки победителей, потому что за нами правда. С праздником Великой Победы!» — заявил Наумов.

В ходе мероприятия он вручил награды Мособлдумы сотрудникам Центра культуры совхоза имени Ленина Сергею Потапкину и Анастасии Юлиной за волонтерскую работу по подготовке и отправке гуманитарных грузов в зону СВО и жителям прифронтовых территорий. Памятный подарок также получила руководитель ветеранской организации поселка Наталья Зинина за активную общественную деятельность и патриотическое воспитание молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.