Александр Двойных и Вячеслав Фетисов отчитались о работе перед жителями Домодедова

Сенатор Российской Федерации, федеральный координатор партийного проекта «Российское село» Александр Двойных рассказал об основных законах, принятых в 2024 году, в разработке которых принимал участие Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, который он возглавляет. Среди них — законы, направленные на доступность для жителей страны качественных и безопасных продуктов питания, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Агропродовольственный комплекс в Московской области стабильно развивается, показывает высокие показатели. В 2024 году значительно увеличился объём производства яиц», — сказал Александр Двойных.

Также сенатор отметил, что одной из основных задач остаётся наращивание объёма производства и переработки молока.

«Здесь значительный вклад вносят наши фермеры, которые производят 40% молока и молочных продуктов. Мы понимаем, что именно у малых форм хозяйствования большой потенциал для развития», — подчеркнул Двойных.

Также Александр Двойных рассказал об основных задачах в области природопользования, экологии и обращения с твёрдыми коммунальными отходами. По инициативе Совета Федерации создан штаб для решения вопросов в сфере обращения с ТКО, заседания которого проводятся в еженедельном режиме под руководством министра природных ресурсов России Александра Козлова.

«Штаб выработал план действий, а также законодательные решения, регулирующие отрасль. Разработано семь федеральных законов, два проекта указа Президента РФ, ведомственные распоряжения, которые будут приняты уже в 2025 году», — сказал Александр Двойных.

Что касается ситуации с ТКО в Подмосковье. В 2024 году проводилась модернизация контейнерных площадок, автопарк регоператоров пополнился 154 единицами спецтехники. Продолжается активная работа по вовлечению отходов во вторичный оборот.

Отдельно Александр Двойных обозначил поддержку бойцов СВО и их семей приоритетным направлением в работе депутатского корпуса, регионального и федерального правительства.

«Ни на минуту не останавливается работа по поддержке ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких. Подмосковное отделение партии „Единая Россия“ в 2024 году отправило в новые регионы и на фронт больше 600 тонн помощи. А всего с начала СВО — более 13 тысяч тонн», — заключил Двойных.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов подчеркнул в свою очередь, что впрошлом году в нижней палате парламента были приняты законы об усилении социальной защиты вдов ветеранов боевых действий, о жилищном обеспечении семей, об отдельной квоте при поступлении в вузы, о приеме детей в школы и детские сады вне очереди, о бесплатной юридической помощи.

По словам Фетисова, это не просто акт милосердия, но и важный фактор укрепления морального духа военнослужащих, гарантия социальной стабильности и залог будущего нашей страны.

«В 2024 году прошло более 50 мероприятий по теме СВО с моим участием, направлено более 2,5 миллионов на приобретение гуманитарной помощи бойцам и жителям освобожденных территорий. „Единая Россия“ развернула масштабную гуманитарную миссию. С начала специальной военной операции единороссы Подмосковья отправили свыше 13,5 тысяч тонн грузов. На фронт партийцы доставляют продукты питания, средства вспомогательной защиты, амуницию, строительные материалы и инструменты, технику и запасные части к ней», — поделился Фетисов.

Еще одним ключевым аспектом в работе «Единой России» остается реализация Народной программы. Она направлена на обеспечение устойчивого развития страны. Особое место, по словам Фетисова в ней занимает Создание условий для развития массового и любительского спорта.

«В феврале 2024 года в городском округе Домодедово открыли ФОК с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем на территории стадиона „Авангард“. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе площадью свыше 4 тысячи квадратных метров расположены ледовая арена размером 58×28 м, трибуна на 230 зрителей и зал для подготовки хоккеистов. Манеж площадью свыше 6 тысяч квадратных метров с полноразмерным футбольным полем 45×90 метров — первый в Московской области. Это большой и долгожданный подарок для домодедовцев», — заявил парламентарий.

Кроме этого, Фетисов рассказал собравшимся о том, что регулярно проводит мониторинг актуальных проблем первичного звена здравоохранения, а также содействует строительству новых объектов здравоохранения в своем избирательном округе, обновлению оборудования в больницах и поликлиниках. Так, в 2024 году в Домодедовской больнице начался капитальный ремонт хирургического корпуса, а в следующем году планируется строительство поликлиники в ЖК «Прибрежный парк» и капитальный ремонт Чурилковской амбулатории.

Повышение качества и доступности российского образования, создание равных возможностей для обучения детей вне зависимости от территории их проживания — ещё одно приоритетное направление Народной программы партии.

«В Домодедове в минувшем году введен в эксплуатацию второй блок школы Домодедовской СОШ № 12 и открыт детский сад „Бригантина“ в ЖК „Прибрежный парк“, а также завершен капитальный ремонт Краснопутьскойшколы и Домодедовской школы № 2. Создание современной образовательной инфраструктуры — это долгосрочная инвестиция в будущее, способствующая формированию образованного и конкурентоспособного общества. Уверен, что благодаря совместным усилиям, энергии и ответственности мы сделаем много добрых дел, добьемся больших успехов», — сказал в завершенииВячеслав Фетисов.