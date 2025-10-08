Акция «Театральный парк „Страна закулисья“ пройдет в Орехово-Зуеве 11 октября

Областная акция «Театральный парк „Страна закулисья“ пройдет в Парке 30-летия Победы города Орехово-Зуево 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 14:00 стартует сразу несколько мастер-классов. На центральной аллее все желающие смогут освоить азы сценической речи и сценического движения, узнать больше об актерском мастерстве и как делают театральный грим.

В 15:00 стартует анимационная программа «Веселые скоморохи». В 15:30 гостей парка ждет интеллектуальная викторина «Театр — это…», а также концерт «Феерия искусства».

В 16:00 гостей парка приглашают на беседу про культурный код, посвященную творчеству актера Виктора Сухорукова.

Также 11 октября жителей Орехово-Зуевского округа приглашают принять участие в спортивной акции «5000 шагов Дулевского» в городе Ликино-Дулево. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3PajKS.



Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афише парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

