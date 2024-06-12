Акция «Поем двором» прошла в Луховицах в честь Дня России

На детских площадках у городских многоквартирных домов 26 на улице Пионерской, 30 и 32 на улице Мира волонтеры на радость жителям устроили концерты. Патриотические песни исполнили Иустина Рыбаков и Татьяна Февралева.

«День России, который мы отмечаем 12 июня — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Родина подобна огромному дереву, на котором не счесть листьев. И наши добрые дела прибавляют ему силы. Жителям Луховиц желаю любить Родину — и большую, и малую — изучать ее историю, беречь природу, хранить обычаи и традиции», — сказал директор молодежного центра «Юнимакс» Дмитрий Силаев.

При проведении акции волонтеры раздавали жителям триколоровские ленты, поздравляли с Днем России, желали здоровья и благополучия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.