Акция по пристройству бездомных собак и кошек прошла в Клину

В Сестрорецком парке городского округа Клин состоялась акция «День добра». Мероприятие по пристройству бездомных животных провели в четвертый раз. Пять котят нашли новый дом и хозяев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Животные попали к волонтеру Наталье Полыгалиной при разных обстоятельствах. Чаще всего их находят на улице неравнодушные люди и отправляют в приют. Бывают случаи жестокого обращения, когда волонтерам приходится с полицией отбирать животных у хозяев. Так было, например, в нашумевшей истории с клинчанкой, проживавшей на улице Чайковского. Девушка подбирала четвероногих на улице, запирала их у себя дома, не кормила и не гуляла с ними.

«Мы обязательно проверяем всех, кому доверяем наших подопечных. Просим оставить свои контакты, ссылки на странички в социальных сетях, подробно беседуем. Потом отслеживаем судьбу наших питомцев. Новые хозяева высылают нам фотографии. Очень редко бывают ситуации, когда нам приходится забирать животных назад. Чаще всего, все складывается хорошо», — поделилась волонтер Наталья Полыгалина.

Волонтер пристроила уже несколько сотен брошенных животных в новые семьи. В настоящее время в приюте находится порядка 10 четвероногих. Все пушистики прошли первичный медицинский осмотр и вакцинацию. Познакомиться с судьбой каждого и выбрать себе нового друга можно в приюте «Кот и пес».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.