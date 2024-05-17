Акция «Лес Будущего» пройдет в Подмосковье 18 мая. Всех желающих ждут на лесных площадках , передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество. Она расположена рядом с коттеджным поселком «Лыжник» Дмитровского городского округа. Вблизи места проведения мероприятия будет организована парковка для личного транспорта, от нее до площадки будут курсировать бесплатные автобусы.

С Савеловского вокзала можно доехать до ж/д станции «Лобня», выход к ул. Ленина. Отсюда до центральной площадки для участников акции будут следовать бесплатные автобусы.

Сбор — в 9:00.

Начало — в 10:00.

Посадочный материал и инвентарь будет выдан на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.