Акция «Лес Будущего» пройдет в Подмосковье 18 мая
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Акция «Лес Будущего» пройдет в Подмосковье 18 мая. Всех желающих ждут на лесных площадках, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество. Она расположена рядом с коттеджным поселком «Лыжник» Дмитровского городского округа. Вблизи места проведения мероприятия будет организована парковка для личного транспорта, от нее до площадки будут курсировать бесплатные автобусы.
С Савеловского вокзала можно доехать до ж/д станции «Лобня», выход к ул. Ленина. Отсюда до центральной площадки для участников акции будут следовать бесплатные автобусы.
Сбор — в 9:00.
Начало — в 10:00.
Посадочный материал и инвентарь будет выдан на месте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.