Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Луховицах 14 марта

14 марта в школах округа Луховицы пройдет Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Инициатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция в округе проводится в девятый раз. Она призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, которое связано с подготовкой к ЕГЭ, познакомить с экзаменационной процедурой. Родители смогут сами участвовать в экзамене, познакомятся с правилами и процедурой ЕГЭ на собственном опыте, чтобы потом объяснить нюансы детям и успокоить их перед началом экзаменов.

«Родители пройдут через процедуры экзамена — от регистрации до получения результатов. Они увидят, как контролируется ход экзамена, как расшифровываются и распечатываются экзаменационные материалы, заполнят бланки регистрации и выполнят вариант работы ЕГЭ», — сказала начальник управления системой образования администрации округа Ирина Коликова.

Участники акции сами напишут экзаменационную работу из заданий, аналогичных тем, которые предлагаются участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, который рассчитан не на 3-4 часа, а на 60 минут.

«В 2025 году родители проверят знания по базовой математике. Это один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата», — отметила Ирина Коликова.

Для участия в акции луховичанам требуется обратиться в любую образовательную организацию округа, или в управление системой образования луховицкой администрации по телефону: 8 (496) 639-12-72.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.