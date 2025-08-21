Акция «Чистый берег» прошла на пруду в деревне Дуреевской в Шатуре

На помощь приехали депутаты, общественники и волонтеры. Их приветствовал глава округа Николай Прилуцкий. Он отметил, что программа по очистке водоемов прижилась в Шатуре и будет развиваться дальше, а также пожелал всем участникам хорошего настроения и плодотворного дня, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За работу по расчистке пруда дружно взялись как водолазы, так и организаторы акции — наш земляк, министр экологии и природопользования Виталий Мосин и депутат Московской областной думы, инициатор акции «Чистый берег» Александр Орлов. Они отметили, что акция проводится уже четвёртый год. За это время в Московской области привели в порядок десятки водных объектов. Кроме того, гости высоко оценили уровень организации акции в Шатуре.

Спиленные деревья прямо на берегу дробили в щепу. А мешки с собранным мусором погрузили в машину и увезли на утилизацию.

«Все вопросы в нашей деревне мы решаем сообща. Однажды я обратился в администрацию с просьбой расчистить наш пруд. Потому что самим справиться с этой задачей нам не под силу. И вот сегодня пошел гулять, вижу стоят машины, много людей, молодёжи. Такого размаха я, конечно, не ожидал», — поделился староста деревни Александр Прошин.

Праздничное настроение участникам акции создавал коллектив ДК им. Косякова.

После ударного труда всех угощали кашей и горячим чаем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.