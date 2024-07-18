Активные долголеты Подмосковья поучаствовали в квесте «Форд Боярд»

Активные долголеты из городских округов Лыткарино, Дзержинский, Котельники и Люберцы приняли участие в захватывающей игре «Форт Боярд». Об этом рассказали в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Участники проекта губернатора «Активное долголетие» из комплексного центра «Люберецкий» разделились на две команды и прошли испытания на силу, ловкость и смекалку. Они успешно преодолели все препятствия и решили сложные задачи, демонстрируя командный дух.

В конце игры участники объединились в одну команду и стали победителями, получив дипломы о прохождении игры от Старца Фура.

«Игра «Форд-Боярд» многим известна. Непростые и порой захватывающие испытания и задания, которые не каждый сможет пройти», — поделился самый старший участник проекта «Активное долголетие» Алексей Изюров 1947 года рождения.

В ведомстве добавили, что мероприятие подарило активным долголетам массу положительных эмоций и новых впечатлений.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.