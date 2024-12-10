Активистка из Каширы стала победителем Всероссийского конкурса «Экопоколение»

Активисты Движения Первых со всех уголков страны собрались вместе, чтобы обсудить важные вопросы по самым разным направлениям деятельности Движения.

С 4 по 8 декабря форум #МЫВМЕСТЕ объединил более 20 тысяч представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений, органов государственной власти, медиа и компаний, соответствующих принципам устойчивого развития, в том числе представителей международного социального сектора из более чем 40 стран.

По итогам финального этапа конкурса активистка Движения Первых школы-интерната и член регионального Совета Первых Анна Арефьева стала обладателем Диплома победителя Всероссийского конкурса «Экопоколение».

«6 декабря был очень насыщенный день. С самого утра мы послушали презентации нескольких участников форма. Встретились с разными народами нашего региона и послушали лекции со спикерами из других стран. Позже лично встретились с Артуром Валерьевичем Орловым, погуляли по Красной площади и пообщались. После этого уже наступил вечер, и мы отправились в отель на лекцию „Секреты современного лидерства“», — сказала Анна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.