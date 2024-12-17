Актер из «Реальных пацанов» назвал Пермь молодежной столицей России

сегодня в 14:48

Российский актер Николай Наумов, звезда сериала «Реальные пацаны», призвал голосовать за Пермь в конкурсе на звание «Молодежной столицы России — 2025». Видео было опубликовано в Telegram-канале Правительства Пермского края.

В случае победы Пермь получит право на проведение у себя проектов Росмолодежи.

Кроме Николая Наумова, Пермь поддержали поддержали Илья Авербух, Илья Ильиных, Екатерина Шпица, Вячеслав Ольховский, Александр Смирнов, Эльмар Гасанов, Елизавета Фокина и многие другие известные деятели культуры и искусства.

Проголосовать за Пермь можно по ссылке.