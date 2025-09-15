Агропромышленный кооператив «Кузьминский» в Сергиевом Посаде завершает заготовку кормов

СПА (к) «Кузьминский» — один из флагманов сельскохозяйственной сферы Сергиево-Посадского округа. Кооператив возродили больше двадцати лет назад на базе пришедшего в упадок совхоза. Сегодня здесь под руководством Олега Хахунова внедряют новые технологии и искусственный интеллект. Опыт хозяйства перенимают коллеги, а сам кооператив намерен расширяться, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас в кооперативе суммарное поголовье скота превышает 2,5 тысячи, из них 1000 тысяча — дойных коров. Здесь обрабатывают свыше 4 тысяч гектаров земли.

«Все эти земли используются для выращивания кормов животным. Мы заготавливаем и выращиваем кукурузный силос, поэтому очень сильно следим за тем, чтобы он был хорошим, вкусным и питательным. Убираем сенаж, собираем порядка 5 укосов в год. И очень внимательно следим, чтобы он был хорошо сбалансированным, так как это нашим животным и как следствие они давали молока не с концентрированных кормов, а с основных — из травы, потому что чем больше мы получим травы, тем это лучше для молока и животное будет себя чувствовать хорошо», — сказал Олег Хахунов, председатель СПА (к) «Кузьминский».

Правительство Московской области активно поддерживает предприятие. Только в этом году артель получила субсидию на племенное животноводство и производство молока в размере более 40 миллионов рублей. Депутат Мособлдумы Олег Гаджиев и представители Торгово-промышленной палаты округа посетили предприятие и рассказали о дополнительных мерах поддержки.

До конца года в СПА (к) «Кузьминский» ожидают еще одну субсидию на погектарную поддержку агротехнических работ — почти 1,5 миллиона рублей, а также средства на известкование кислых почв на площади 500 гектаров.

По словам председателя СПА (к) «Кузьминский» Олега Хахунова, предприятие не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширяться. Ближайшая перспектива — строительство нового комплекса, который сможет вместить 2000 дойных коров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.