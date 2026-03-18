Агроном Смирнова оценила влияние Луны на урожай
Агроном Татьяна Смирнова заявила, что научных доказательств прямого влияния фаз Луны на рост растений нет. Лунные календари могут служить лишь вспомогательным ориентиром, сообщает Сургут Информ.
Агроном Татьяна Смирнова отметила, что гипотезы о воздействии Луны на растения существуют, однако убедительных экспериментальных подтверждений им пока нет. Речь идет, в частности, о возможном влиянии приливов, отливов и слабого лунного света на движение воды в тканях растений.
При этом специалист признала, что лунные календари могут быть полезны начинающим садоводам. По ее словам, такие рекомендации помогают структурировать работы в огороде, если не хватает опыта.
«Я использую лунный календарь только как вспомогательный ориентир — например, при планировании посева или пересадки рассады», — пояснила Смирнова.
Эксперт подчеркнула, что ключевыми факторами для урожая остаются температура, освещение, влажность и обеспеченность почвы питательными веществами. Именно они в большей степени определяют рост и развитие культур.
