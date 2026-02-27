Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс рассказал, что у него были любовные отношения с двумя россиянками — подругами Милой Антоновой и Анной Чапман. Последнюю называют «агент «00Sex»», сообщает «Bild на русском»*.

Гейтс и Антонова впервые встретились в 2009 году. На мероприятии играли в бридж.

Чапман на Западе считают якобы шпионкой и называют ее «агентом «00Sex»». До 2010 года она «следила» за высшим обществом Нью-Йорка для Службы внешней разведки России. Входила в сеть, состоящую из 10 агентов.

Автор материала Bild на русском* допускает, что Гейтс якобы оказался в поле зрения шпионской Сети РФ. В июне 2010 года Чапман разоблачили. Ее включили в обмен агентами между РФ и Соединенными Штатами. Неизвестно, передавала ли Чапман в Москву то, что Гейтс рассказывал Антоновой.

*Bild на русском признан иностранным агентом в России.

