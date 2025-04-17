Аэропорт Шереметьево присоединится ко Всероссийской акции «Диктант Победы»

В этом году 25 апреля «Диктант Победы» состоится в седьмой раз. Аэропорт «Шереметьево» вновь станет одной из уникальных площадок масштабного тестирования на знание истории Великой Отечественной войны в Московской области.

Все пассажиры, вылетающие из аэропорта в этот день, смогут принять участие в одной из главных патриотических акций страны, не отрываясь от своего привычного распорядка.

По словам координатора партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Московской области Владимира Вшивцева, ежегодно к масштабному тестированию присоединяется огромное количество жителей и гостей Подмосковья. В 2024 году свои знания проверило порядка 60 тысяч человек.

«На данный момент в Подмосковье зарегистрировано 1335 очных площадок для проведения Диктанта, 9 из которых уникальные. Участие аэропорта „Шереметьево“ в числе уникальных площадок стало уже доброй традицией. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне нам как никогда необходимо сохранять историческую память нашего Отечества, помнить о великом подвиге советского народа в героической борьбе против фашизма и нацизма, а также бороться с фальсификацией событий», — прокомментировал Вшивцев.

Традиционно «Диктант Победы» пройдет в комфортабельном пассажирском зале современного Терминала В, в котором обслуживаются рейсы, связывающие столицу со всеми регионами нашей страны. Широкоформатные медиаповерхности и арт-объекты в интерьере Северного терминального комплекса транслируют знаковые образы, посвященные Великой Отечественной войне.

Патриотичная акция в Шереметьево откроется торжественным выступлением знаменной группы Колледжа полиции Москвы. В официальной церемонии открытия примут участие почетные гости и общественные деятели. В день акции в аэропорту прозвучат всенародно любимые песни военных лет.

«В такой знаменательный год просветительская миссия Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина приобретает особое значение. Шереметьево — это „визитная карточка“ и крупнейший аэропорт России, поэтому для нас очень важно создавать для пассажиров и гостей атмосферу сопричастности победам и достижениям нашей Родины, бережно хранить и передавать будущим поколениям историческую память о жертвенном подвиге нашего народа во имя жизни на земле», — подчеркнула директор по связям с общественностью АО «МАШ» Анна Захаренкова.

Напомним, что помимо Шереметьево, уникальными площадками в Московской области станут музей «Бородино», Перемиловская высота, Государственный Военно-Технический Музей, музей «Зоя», Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Российский университет кооперации, центр «Авангард» в парке «Патриот», Главное управление Росгвардии по Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.