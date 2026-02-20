Адвокат рассказала, могут ли изъять у абонента купленный «золотой номер»

Даже если абонент заплатил сотни тысяч рублей за красивый телефонный номер, юридически он не становится его собственником, сообщила РИАМО адвокат Яна Ковалевская.

«В моей практике было дело: так называемый „золотой номер“, за который было уплачено полмиллиона рублей, был утрачен по инициативе представителя оператора связи — агент перепродал этот красивый номер другому лицу. Мы судились, однако доказали, что речь идет именно об услуге связи, а не о товаре, несмотря на внесенную значительную сумму», — сказала Ковалевская.

Она отметила, что номер — это не товар, а услуга.

«Например, с ноября прошлого года введен режим охлаждения для SIM-карт, вернувшихся в Россию. Это означает, что карта, которая длительное время находилась за рубежом, при возвращении в Россию отключается на 24 часа. Такой режим нужен для проверки и исключения рисков, связанных с возможным использованием этой SIM-карты в противоправных целях», — рассказала адвокат.

Во-вторых, договором об оказании услуг связи и законом предусмотрено, что период молчания по SIM-карте либо отрицательный баланс в течение 90 дней является основанием для отключения услуги связи по конкретному номеру.

