Адвокат объяснил, можно ли взять отпуск вместо больничного

Адвокат Салкин: если больничный лист открыт, то в отпуск уже не отправить

Адвокат Михаил Салкин рассказал, в каких случаях сотрудник может оформить отпуск вместо больничного и с какими сложностями можно столкнуться. Работодатель не обязан менять утвержденный график, сообщает RT .

По словам юриста, формально закон не запрещает оформить отпуск вместо больничного, однако решение зависит от конкретной ситуации и позиции работодателя.

«Если больничный лист открыт (они электронные), то в отпуск уже не отправить. Это можно сделать, только если работник не обращался к врачу или при обращении не просил оформлять листок нетрудоспособности», — объяснил Салкин.

Он добавил, что отпуск предоставляется по утвержденному графику, и работодатель не обязан менять его по просьбе сотрудника. Кроме того, отпускные должны быть выплачены заранее.

«Так как будет нарушение со стороны работодателя — отпускные должны быть выплачены до отпуска. Поэтому в теории это, конечно, можно сделать, но на практике могут возникнуть затруднения со стороны работодателя», — считает эксперт.

