Адвокат Михальчик: полицейские на очных ставках не опознали главреда Baza

Сотрудники правоохранительных органов, которых обвиняют в продаже информации представителям СМИ, до этого не встречались с главным редактором Telegram-канала Baza Глебом Трифоновым. Соответствующее заявление сделал адвокат журналиста Алексей Михальчик, пишет «Осторожно, новости» .

Михальчик сообщил, что во время проведения очных ставок полицейские не смогли самостоятельно идентифицировать Трифонова и опознали его только после прямого указания следователя.

Защитник Трифонова отметил, что аргументы обвинения неубедительны, хотя следствие по-прежнему опирается именно на показания сотрудников полиции. По его мнению, решение о мере пресечения было принято исключительно из-за тяжести предполагаемого преступления, а других существенных доказательств в материалах дела не представлено.

Как сообщалось в суде, по словам защитника Михальчика, материалы, привлекшие внимание правоохранительных органов, поступили в редакцию Baza через форму обратной связи. Адвокат отметил, что отправитель запросил денежное вознаграждение за предоставленную информацию, при этом журналист сохранил анонимность источника.

Ранее Мосгорсуд не стал менять меру пресечения главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову. Он будет находиться в СИЗО до 20 сентября 2025 года.