Администрация Реутова подписала соглашение о поддержке ветеранов СВО
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Администрация Подмосковного Реутова и Ассоциация ветеранов специальной военной операции (СВО) Московской области заключили соглашение о взаимодействии, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Документ направлен на всестороннюю поддержку участников СВО, включая юридическое сопровождение, медицинскую помощь, трудоустройство и психологическую адаптацию.
«Для нас очень важно не просто помочь вернувшимся бойцам, но и вовлечь их в общественную жизнь, — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале. Опыт и знания военнослужащих неоценимы с точки зрения патриотического воспитания, формирования истинной любви к своей Родине, готовности защищать ее в любых ситуациях».
В рамках соглашения в Реутове уже начало работу местное отделение Ассоциации. Первыми практическими шагами стали подбор квалифицированного психолога для работы с военнослужащими, организация бесплатной юридической помощи, а также формирование базы вакансий для ветеранов.
На состоявшемся недавно собрании участников СВО представители Ассоциации подробно рассказали о направлениях своей работы и возможностях, которые теперь доступны реутовским ветеранам. Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства — собравшимся представили актуальные вакансии в городском округе.
Ассоциация продолжает набор волонтеров и партнеров, готовых участвовать в программах помощи ветеранам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.
«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.