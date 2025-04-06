Администрация Реутова подписала соглашение о поддержке ветеранов СВО

Документ направлен на всестороннюю поддержку участников СВО, включая юридическое сопровождение, медицинскую помощь, трудоустройство и психологическую адаптацию.

«Для нас очень важно не просто помочь вернувшимся бойцам, но и вовлечь их в общественную жизнь, — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале. Опыт и знания военнослужащих неоценимы с точки зрения патриотического воспитания, формирования истинной любви к своей Родине, готовности защищать ее в любых ситуациях».

В рамках соглашения в Реутове уже начало работу местное отделение Ассоциации. Первыми практическими шагами стали подбор квалифицированного психолога для работы с военнослужащими, организация бесплатной юридической помощи, а также формирование базы вакансий для ветеранов.

На состоявшемся недавно собрании участников СВО представители Ассоциации подробно рассказали о направлениях своей работы и возможностях, которые теперь доступны реутовским ветеранам. Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства — собравшимся представили актуальные вакансии в городском округе.

Ассоциация продолжает набор волонтеров и партнеров, готовых участвовать в программах помощи ветеранам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.



«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.