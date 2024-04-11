Администрация Одинцовского городского округа нарушила правила проведения торгов

Подмосковное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ВКС50» на действия администрации Одинцовского городского округа при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, передает пресс-служба ведомства.

Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе и незаконно допустила заявки ООО «Миллениум» и ООО «Одинцовское управление жилищным фондом», а протокол рассмотрения заявок не соответствовал требованиям законодательства.

Управление установило обстоятельства, которые подтверждают нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

Администрации Одинцовского округа было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.