Врач Нечаева рассказала, какую первую помощь нужно оказать пострадавшему в ДТП

Первым делом необходимо обезопасить себя и пострадавшего, а также организовать окружающих, чтобы избежать повторного ДТП, сообщила РИАМО врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева.

«Первым делом однозначно нужно обезопасить себя и пострадавшего, а также организовать окружающих, чтобы избежать повторного ДТП. Включите знак аварийной остановки на автомобилях, привлеките окружающих, чтобы обезопасить пострадавшего и тех людей, кто будет пытаться оказать первую помощь», – сказала Елена.

Она добавила, что важно сразу вызвать бригаду скорой помощи по номеру 112. При звонке нужно четко указать количество пострадавших, описать примерную травму и состояние человека.

Например, надо постараться описать, что конкретно видно: человек без сознания, в луже крови, не может двигать рукой, ногой, наблюдается выраженные повреждения, открытые переломы и так далее.

«Очень важный момент – до прибытия бригады скорой помощи, если есть кровотечение, то любыми подручными способами, нужно прижать кровоточащий сосуд, если вы его видите», – подчеркнула врач скорой помощи.

Нечаева разъяснила, что есть артериальное, а также венозное кровотечения. По возможности, нужно наложить жгут и запомнить время, когда это было сделано.

28 апреля отмечается День рождения Службы скорой медицинской помощи в РФ. В 2020 году постановлением правительства РФ он был установлен в качестве официального профессионального праздника – День работника скорой медицинской помощи.