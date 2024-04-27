Движение перекроют на набережных в центре Москвы 29 апреля из-за полумарафона

В столице 29 апреля с 7:35 до 13:00 будет временно закрыто движение на ряде набережных в центральной части города из-за проведения «Московского полумарафона», сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

С 7:35 до 12:30 не будет движения на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Крымского моста. С 8:00 до 12:15 движение перекроют на Пречистенской набережной от Фрунзенской набережной до улицы Ленивки.

Движения не будет на Лужнецкой набережной от улицы Лужники до аллеи Славы, на Кремлевской набережной от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста, на Москворецкой набережной от улицы Москворецкой до Большого Устьинского моста, на Краснохолмской набережной от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда и других участков.

Помимо этого, на участках временных ограничений с 00:01 29 апреля до окончания мероприятия нельзя будет парковать транспортные средства.

29 апреля в столице пройдет «Московский полумарафон» — забег на 21,1 км.