Гинеколог рассказала, какие прививки нельзя делать беременным

Во время беременности нужно избегать вакцинации от краснухи, кори и свинки, сообщила РИАМО акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Татьяна Федина.

«Вакцинация от ККС может быть опасна во время беременности из-за риска для развивающегося плода. Прививки от ветрянки и опоясывающего лишая также недопустимы во время беременности из-за потенциального вреда для ребенка», — сказала Федина.

Она добавила, что перед принятием любых решений о вакцинации во время беременности важно проконсультироваться с врачом или акушером-гинекологом. Врач может рекомендовать конкретные вакцины в зависимости от индивидуальных особенностей беременной и ее медицинской истории.

«Важно помнить, что вакцинация во время беременности может играть решающую роль в защите здоровья как будущей мамы, так и развивающегося плода. Например, вакцинация против гриппа рекомендуется для беременных, так как они имеют повышенный риск осложнений от гриппа во время беременности», — рассказала врач.

Она резюмировала, что прививка от коклюша также важна для защиты как самой беременной, так и ее еще не рожденного ребенка.