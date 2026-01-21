Адаптивность и эмпатия: какие навыки развивать в детях для успешного будущего

Если спросить родителей, какие знания и умения нужны их детям для успешной карьеры через десятилетие, мнения разделятся: от IT-технологий до изучения китайского языка. Однако профессионалы в один голос утверждают, что в будущем наибольшим спросом будут пользоваться не узкоспециализированные профессионалы, а сотрудники с развитыми soft skills, чьи «мягкие» навыки определяют до 80% их успеха, пишет tagilcity.ru .

Сегодня главный вопрос стоит не в том, какую профессию выбрать, а как объединить технические знания с психологической устойчивостью и способностью к постоянному обучению.

Эпоха доминирования hard skills — «жестких» навыков уходит. Они представляют собой конкретные и легко измеримые навыки, такие как решение математических задач, программирование на языке Python, владение иностранным языком или игра на музыкальных инструментах. Они обеспечивают необходимую базу и техническую компетентность, однако их основными недостатками являются консервативность и ограниченность. Технологии и инструменты развиваются очень быстро, и человек, ориентированный исключительно на hard skills, часто испытывает трудности с адаптацией к новым условиям.

Soft skills — это межличностные и надпрофессиональные навыки, связанные с личностными качествами и умением взаимодействовать с другими людьми: коммуникабельность, критическое мышление, эмоциональный интеллект, умение работать в команде, адаптивность. Они определяют до 80% успеха в карьере и в жизни, в то время как hard skills обеспечивают лишь оставшиеся 20%.

В мире, где рутинные задачи все чаще делегируются искусственному интеллекту (и эта тенденция будет только усиливаться), человеку остаются творчество, эмпатия и управление сложными процессами — то, что не под силу ИИ.

Генеральный директор онлайн-школы № 1 Егор Сорокин считает, что «мягкие» навыки необходимо развивать не в момент выхода на рынок труда, а гораздо раньше.

Умение слушать, находить компромиссы, осознавать и контролировать свои эмоции — это часть повседневной жизни ребенка, которая формируется в семье и школе. Если развитие этих навыков откладывается, у подростков закрепляются неэффективные модели поведения: избегание сложных задач, неадекватные эмоциональные реакции, сложности в работе в коллективе. Корректировать такие паттерны во взрослом возрасте намного сложнее, чем формировать их с самого начала в детстве, подчеркнул Сорокин.

