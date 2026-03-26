Адам Кадыров выступил на совещании в погонах майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео с совещания с командирами силовых подразделений региона. В кадр попал его сын, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров, который выступил на мероприятии в погонах майорах.

В ходе своего доклада 18-летний сын чеченского лидера рассказал об эффективной работе Совета безопасности ЧР. По словам Адама Кадырова, этот орган проводит системную работу по «координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности».

В кадре можно заметить, что секретарь Совета безопасности ЧР присутствовал на мероприятии в форме с одной звездой среднего размера на погонах. О присвоении воинского звания Кадырову-младшему ранее официально не сообщалось.

