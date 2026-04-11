А были ли волки? Около ж/д под Уфой заметили двух хищников

Около железной дороги под Уфой заметили двух хищников, похожих на волков

Двух животных, которые очень похожих на волков, заметили очевидцы в районе села Чесноковка Уфимского района Башкирии, сообщает Ufa1.ru .

Семья, которая ехала в автомобиле в этой местности, заметила, как волки рыскали около железной дороги. Причем проезжавшие мимо машины их не смущали.

Видео от очевидцев разместил министр экологии республики Нияз Фазылов. Он сказал, что на место съездили охотинспекторы.

«С помощью тепловизора охотинспекторы осмотрели территорию, но диких животных не обнаружили», — отметил Фазылов.

По его словам, мониторинг будет продолжаться. Ситуация остается под личным контролем министра.

В Минэкологии уточнили, волки в окрестностях Уфы не водятся. Но они часто встречаются в Иглинском районе, а охотятся на этого хищника в Кушнаренковском и Кармаскалинском районах.

