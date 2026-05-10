9 мая в Можайске состоялось две Вахты памяти

81 год назад отгремели последние залпы самой страшной войны в истории человечества. Великая Отечественная затронула каждый дом, каждую семью. На фронт уходили отцы и сыновья, братья и мужья. В тылу работали до изнеможения женщины и дети. Победа досталась невероятной ценой — миллионами жизней. И сегодня, 9 Мая, Можайск снова замер у памятников, чтобы сказать: мы это не забыли, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Можайский.

Первая церемония собрала жителей у стелы «Город воинской славы». Место это для Можайска особое — напоминание о том, что город признан на уровне страны: здесь действительно сражались герои. У подножия стелы собрались глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, председатель Совета ветеранов Нина Истратова, военный комиссар Руслан Меладзе. Рядом — руководители силовых ведомств, депутаты, ветераны, участники боевых действий, юнармейцы, волонтеры, жители. После торжественных слов юнармейцы установили памятную звезду. Минутой молчания почтили память всех тех, кто погиб, приближая Победу. Затем собравшиеся возложили цветы и венки.

После церемонии у стелы многие направились на Октябрьскую площадь. Там, у памятника Солдату-освободителю уже собирались представители власти, общественники, депутаты, сотрудники полиции и прокуратуры, ветераны и жители. Тут вспомнили тех, кто ежедневно проявлял мужество в борьбе за мирную жизнь, за свободу и свою Родину. Литию провел священник Ярослав Ерофеев. После торжественных слов и минуты молчания участники мероприятия возложили цветы и венки у подножия памятника и у центрального мемориала — Вечного огня.

«Время диктует меры безопасности, но не отменяет главного — нашей общей памяти. Тихая благодарность героям прошлого и поддержка героев настоящего — вот истинное единство и смысл этого дня. Спасибо всем, кто пришел почтить память павших героев!» — сказал глава округа Денис Мордвинцев.

Проходят годы, сменяются поколения, но память о тех, кто отдал жизнь за Родину, жива. В каждой российской семье есть свой герой и сегодня Можайск сказал — мы помним.

«У нас два дедушки-героя. Оба не вернулись с войны. Мы каждый год приходим всей семьей — я, муж, дети. Держим их портреты. Ребятишки знают: это ради них деды воевали. Чтобы они жили», — поделилась жительница Мария.

