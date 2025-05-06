9 мая на НАШЕм Радио прозвучат особые песни Победы

9 мая на НАШЕм Радио стартует проект «Песни и города Победы». На протяжении праздничного дня с 9 до 19 часов прозвучат песни военных лет в исполнении известных музыкантов, и слушатели смогут узнать о героических подвигах жителей городов России в нелегкое для страны время, передает пресс-служба Мультимедия холдинга.

Каждая песня в эфире НАШЕго Радио — это история о людях, которые несмотря на все тяготы смогли выстоять в тяжелой борьбе и победить. Например, текст «Песни военных корреспондентов», которая прозвучит в исполнении Гарика Сукачева, был написан Константином Симоновым в феврале 43-го по пути из освобожденного Краснодара в еще оккупированный Ростов-на-Дону. Позже композиция станет гимном всех военных репортеров.

У Гарика Сукачева на войне храбро сражался отец, а мама была в партизанском отряде– для него участие в проекте «Песни и города Победы» имеет большое значение.

«Отрадно видеть, что люди хранят память о подвигах наших отцов и дедов, и в этом им, в том числе помогают песни военных лет — они наполнены особым трепетом к родной стране. Композиции того времени согревали сердца, уменьшали боль утрат и становились символом борьбы с фашизмом. Хочу поздравить всех вас — ваши семьи, ваших близких, ваших друзей с 80-летием Великой Победы. Это огромная дата и гордость для многих людей не только в России, но и в других странах, для наших братьев во всем мире», — обратился кслушателям НАШЕго Радио рок-музыкант.

Вячеслав Бутусов исполнит знаменитую «Темную ночь», Кипелов — композицию «Лизавета», The Hatters — «Где-то далеко», Александр Ф. Скляр — «Молодой моряк», «Браво» — «Тишина», «Кукрыниксы» — «Офицеры», Ночные снайперы — «Мы за ценой не постоим», Смысловые Галлюцинации — «Мгновения», Ундервуд — «За того парня».

«Для меня очень важно помнить о подвигах наших предков, храбро сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны. В моей семье, как и почти в каждой в нашей стране, есть свои герои. В день 80-летия Победы мы решили составить программу так, чтобы известные и любимые в народе песни прозвучали в профессиональной обработке, в зависимости от творческого багажа и индивидуальности каждой современной группы или исполнителя. А исторические минутки о городах будут интересны не только взрослым, но и самым юным слушателям НАШЕго Радио, раскрывая перед ними важные вехи прошлого», — рассказала генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.