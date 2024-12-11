Церемония награждения премии «Сделано в России» прошла 9 декабря в «Метрополе»

Событие привлекло читателей, экспертов, редакторов и номинантов, а концепция мероприятия организована вокруг темы любви. По словам издателя «Сноба» Марины Геворкян, способность к сопереживанию и любви остаются важнейшими чертами человечества в эпоху искусственного интеллекта.

Церемония была оформлена как театральный спектакль, где перед каждой номинацией читались тексты о любви разнообразными голосами — от детей до известных писателей. Среди победителей оказались: сериал «Трасса», выставка «Журнал красивой жизни» и хоррор «Лес» Светланы Тюльбашевой. Музыкальный альбом «Суперслабость» группы «Сироткин» был отмечен в категории «Сам себе музыкант».

Премия также отметила театральные достижения (постановка «Деревянные кони») и гастрономические успехи, такие как ресторан Historia. Награды получили проекты в области медицины и цифровизации культурного наследия. Генеральный директор ГМИИ им. Пушкина подчеркнула важность культурного сотрудничества бизнеса и искусства, подчеркнув, что любовь и творчество объединяют все усилия в России.