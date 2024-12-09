9 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуются День Героев Отечества и Международный день борьбы с коррупцией, а еще день рождения отмечает компьютерная мышь.

День Героев Отечества в России

История праздника началась в XVIII веке, когда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца.

Данный праздник направлен не только на сохранение памяти о героических поступках предков, но и на чествование Героев Советского Союза, Героев РФ.

В этот день ежегодно в Георгиевском зале Кремля проходит торжественный прием с участием героев Отечества, на который также приглашаются члены правительства РФ, члены Совета Федерации и Госдумы, региональные власти.

Международный день борьбы с коррупцией

Данный праздник учрежден по инициативе ООН. В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида была открыта конвенция ООН против коррупции, которая вступила в силу в 2005 году.

Документ особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.

В этот день в разных странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией.

День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России

Еще 9 декабря отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ.

Именно в этот день в 1921 году по инициативе Феликса Дзержинского вышел декрет ВЦИКа и Совета труда и обороны «Об организации охраны складов, пакгаузов и кладовых, а равно сооружений на железнодорожных и водных путях». Сегодня эта дата считается Днем рождения военизированной (ныне ведомственной) охраны железных дорог и железнодорожного транспорта России.

Главным звеном данной службы стала стрелковая охрана — особые вооруженные отряды, построенные по принципу воинских подразделений. Параллельно велась работа по качественному подбору кадров, обучению личного состава, материально-техническому обеспечению, вооружению, о мерах борьбы с хищениями, охране технических сооружений, борьбе с бандитизмом. Все случаи воровства и разбойных нападений на путях железной дороги тщательно расследовались.

День рождения компьютерной мыши

Компьютерная мышь была изобретена в 1968 году Дугласом Энгельбартом. Первая компьютерная мышь была похожа на деревянный куб на колесиках.

Она напоминала мышь, потому что имела провод, похожий на хвост. Спустя некоторое время изобретение было доработано инженерами компании Xerox и Apple. Снизилась и ее цена. Теперь вместо 300 долларов она стоила всего 25.

Современные компьютерные мыши в основном беспроводные. Они работают с помощью специальных датчиков, батареек или аккумуляторов.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления

Этот день Генассамблея ООН провозгласила в сентябре 2015 года своей резолюцией. Он отмечается 9 декабря. Дата была выбрана в честь принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 год).

Инициатива исходила из положений представленной Арменией резолюции о предотвращении геноцидов. Резолюция нацелена на дополнение усилий Армении, направленных на стимулирование и консолидацию международной деятельности в борьбе против преступления геноцида.

В конвенции геноцид определяется как «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу…». Также там подтверждается, что геноцид, независимо от того, совершается он в мирное или военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого участники конвенции обязуются «принимать меры предупреждения и карать за его совершение».

Именины

Именины в этот день празднуют Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан и Яков.