89 тыс исследований ягод и плодоовощной продукции провели в Подмосковье в 2025 г

За качеством овощей, фруктов и ягод, представленных на прилавках региональных ярмарок и рынков, следят ветеринарно-санитарные специалисты подмосковной госветслужбы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За первый квартал в лабораториях было проведено более 89,2 тыс. исследований 76,7 тыс. проб данной группы товаров. Продукция была проверена на органолептические показатели, задействованы методы нитратометрии и люминоскопии. Всего исследовано 45,3 тыс. проб овощей и 28,8 тыс. фруктов. Проверку на качество проходили и ягоды — проверено 2,5 тыс. проб клубники, голубики и других видов. Также за три месяца выполнено 1,3 тыс. исследований 348 проб меда разных сортов.

Покупка плодоовощной продукции, ягод и меда на стихийных рынках или в местах несанкционированной торговли может представлять опасность для жизни и здоровья. Продавец должен иметь весь комплект документов, подтверждающих происхождение продукции, ее свежесть и качество. Если он отказывается их предоставлять — это повод отказаться от предполагаемой покупки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.