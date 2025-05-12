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838 обращений в сфере ветеринарии обработала робот Вита на майских праздниках

С конца марта в Подмосковье горячая линия по вопросам ветеринарии перешла на круглосуточный формат работы. Теперь, помимо специалистов, звонки также принимает электронный помощник «Вита». Таким образом, в период майских праздников поступило 838 обращений, из которых 532 — обработано роботом самостоятельно, 158 — переведено на специалиста по работе с безнадзорными животными, 148 — направлено на оператора ветеринарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С 1 по 11 мая жители региона обращались по различным вопросам. В частности, было обработано 146 обращений, связанных с безнадзорными животными, 77 заявок — на запись к специалисту в государственную ветклинику, 72 звонка — по вопросам вакцинации, 25 обращений — на оформление ветеринарного свидетельства формы № 1, необходимого для путешествия с животным по стране или за рубеж.

Также вопросы касались поиска ближайшего госветучреждения и часов приема, работы в государственной информационной системе «Меркурий».

Обратиться в кол-центр по вопросам ветеринарии можно ежедневно 24/7 по телефону: 8 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.