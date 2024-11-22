Благоустройство в сквере имени генерала Кузнецова в Яхроме завершится в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Иван Курданин, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа лично проверил ход работ и пообщался с представителями подрядной организации.

«В целом готовность объекта уже 80%, озеленение завершено, доделываем рулонный газон, заказаны малые архитектурные формы на детскую площадку, они прибудут к нам в первой декаде декабря, и сразу будут установлены. Также полностью переложены сети электропитания, для осуществления видеонаблюдения смонтированы опоры освещения и установлены камеры», — рассказал руководитель проекта ООО «Унистрой», подрядной организации Владимир Довганенко.

В сквере были высажены кусты сирени, спиреи, из деревьев — липа мелколистная, клен, пихта, яблоня. Эти растения хорошо растут в условиях городской среды.

Плитка на тротуары уложена толщиной 80 мм — она выдерживает большую нагрузку, здесь можно без опаски производить механизированную уборку с помощью спецтехники. Строители обещают, что она не будет скользкой.

Центральный тротуар сквера покрыт асфальтом.

Детская игровая зона сквера полностью распланирована, озеленена, сделана беговая дорожка, под площадку залито основание, на которое уложена резиновая крошка. Идет процесс установки качелей.

Строители приступили и к сооружению стелы «Населенный пункт воинской доблести». Уже сделано бетонное основание, на следующей неделе начнутся работы по облицовке стелы мраморными плитами.

«Прошу возвести стелу и завершить все работы около нее к первым числам декабря. Потому что в Яхроме будут проводиться мероприятия в честь очередной годовщины начала разгрома фашистов под Москвой в 1941 году, ведь их погнали именно отсюда, с Перемиловской высоты и Яхромы. Поэтому очень важно, чтобы стела „Населенный пункт воинской доблести“ была полностью сооружена к этой дате», — сказал врип главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Иван Юрьевич отметил, что сквер уже выглядит красиво и уютно, и выразил уверенность, что он полюбится жителям как удобное место для прогулок.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.