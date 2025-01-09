8 выпускников из Лыткарина получили на ЕГЭ 100 баллов в 2024 г

Городской округ Лыткарино занял 11 место в рейтинге городских округов по итогам года, а также стал победителем ежегодной специальной премии губернатора Московской области «Прорыв года» в номинации «Флагман образования», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам года в «зеленую зону» вошли общеобразовательные учреждения № 1, 2, 4, 7. В 2024 году 250 баллов по трем предметам набрали 34 человека. 8 выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов. Александр Ноздрачев получил 300 баллов по трем предметам: русский язык, профильная математика и химия.

Как отмечает начальник Управления образования городского округа Лыткарино Екатерина Смирнова, главными перспективами на 2025 год остается улучшение качества общего и дополнительного образования, создание условий для реализации запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение качественного образования.

«Безусловно, у нас еще много задач, которые предстоит решить — не останавливаемся на достигнутом и идем только вперед. На 2025 год у нас большие планы», — поделился глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.