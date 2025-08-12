8 подмосковных педагогов допобразования вышли в финал конкурса «Сердце отдаю детям»

сегодня в 12:54

Подведены итоги федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на создание условий для непрерывного профессионального развития, творческого и карьерного роста педагогов дополнительного образования детей в едином образовательном пространстве.

По результатам в очный финал прошли:

Номинация «Педагог дополнительного образования по технической направленности» — Татьяна Малышева, школа «Содружество», Клин;

Номинация «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» — Мировслава Ведерникова, гимназия № 10, Луховицы;

Номинация «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» — Наталья Ворожайкина, школа № 1, Луховицы; Татьяна Садыкова, школа № 14, Долгопрудный;

Номинация «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» — Николай Мутыгуллин, Радумльский лицей-интернат, Солнечногорск;

Номинация «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» — Мария Есина, Центр творческого развития и гуманитарного образования «Романтик», Щелково;

Номинация «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» — Татьяна Обухова, лицей № 4, Красногорск;

Номинация «Наставничество в дополнительном образовании» — Светлана Кузичкина, школа № 15, Красногорск.

Впереди педагогов ждет федеральный финальный (очный) этап, который пройдет с 22 по 26 сентября.

Организаторами конкурса выступают Минпросвещения РФ и профессиональный союз работников народного образования и науки РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.