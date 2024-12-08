8 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

8 декабря 2024 года отмечают международный День художника, День фейерверков, День образования российского казначейства и Климентьев день.

Международный День художника

Праздник появился в 2007 году. Его учредила международная ассоциация «Искусство народов мира».

День художника — профессиональный праздник. Его отмечают все, кто связан с искусством, — как аналоговым, так и цифровым.

День художника празднуют и те, кто связан со сферой деятельности лишь косвенно. Например, это касается коллекционеров картин, сотрудников музеев, выставочных центров.

День фейерверков

Это российский неофициальный праздник, который появился совсем недавно. Посвящен пиротехническому изделию, которое поднимает настроение людям во время всех праздников и особенно накануне Нового года.

День фейерверков в России отмечают 8 декабря не просто так. В эту дату около 50 лет назад на советских рынках появились хлопушки, фейерверки, бенгальские огни и другие виды пиротехнических изделий. Покупка таких предметов — один из способов подготовиться к празднованию Нового года.

Отмечать День фейерверков принято запуском пиротехники. Либо можно посмотреть на салют, который запускают другие люди.

День образования российского казначейства

8 декабря 1992 года появилось Федеральное казначейство России. Его учредил президент Борис Ельцин. Профессиональный праздник поэтому и отмечают в такую дату.

Федеральное казначейство РФ следит за тем, чтобы исполнялся федеральный бюджет. Также под его контролем находятся операции с деньгами.

8 декабря профессиональный праздник у всех, кто связан с Федеральным казначейством. С этой датой сотрудников ведомства поздравляет начальство. Лучшим работникам выписывают премии.

Клим Холодный или Климентьев день

8 декабря — день памяти папы Римского Климента I. Он был апостолом.

В православии папа Римский Климент I почитается. Его считают одним из главных людей, проповедовавших христианство на территории русских земель. Согласно преданию, Климента I из Рима отправили на территорию, где сейчас находится Севастополь.

Дата называется «Климом Холодным» не просто так. Считалось, что с 8 декабря на Руси начиналась «настоящая зима» и приходят сильные морозы.

Также считалось, что в этот день можно заниматься важными делами, но только натощак.

Именины

Сегодня именины у Виктора, Андрея, Григория, Александра, Василия, Ивана, Илариона, Климента, Кузьмы, Николая, Павла, Петра, Семена и Ярослава.