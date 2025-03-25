73 предпринимателям из Подмосковья грозят штрафы за продажу алкоголя

С начала года в Московской области проведено свыше 330 контрольно-надзорных мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. По итогу была выявлена реализация спиртосодержащих напитков в зонах запрета, составляющих не менее 100 м от образовательных учреждений, в 47 продуктовых магазинах и общепитах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На 23 объектах была зафиксирована продажа алкоголя после 23:00, 2 магазина реализовывали данный вид продукции без лицензии. Помимо этого, в селе Никольское Одинцовского городского округа был зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетнему лицу. Всего было выявлено 73 нарушения.

Так, в розничном магазине на улице Красноармейской в Орехово-Зуево изъято более 800 бутылок слабоалкогольной продукции и 20 бутылок крепкой алкогольной продукции. Административная ответственность наступила для владельцев двух продуктовых магазинов и кафе на улице Андропова в Ступино, а также для руководителя общепита на улице Калинина — в данных местах не соблюдают зоны запрета продажи алкоголя. Данным предпринимателям вручены информационные письма о нарушении и необходимости прекращения реализации алкогольной продукции. Четверо владельцев розничных магазинов из Истры получат штрафы в общей сумме до 160 тыс. рублей по статье 14.16 части 3 за продажу алкоголя в ночное время.

Принимаемые меры направлены на безопасность и комфорт жителей региона. Подобные мероприятия продолжатся во всех городских и муниципальных округах. К ответственности привлекаются как физические лица (ИП) — штраф составляет до 40 тыс. рублей, так и юридические — штраф до 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.