70 несанкционированных торговых точек демонтировали в Мытищах с начала года

В городском округе Мытищи продолжается работа по устранению несанкционированных нестационарных торговых объектов (НТО). С начала года уже демонтировано 70 объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Основные причины демонтажа НТО:

Торговля за пределами разрешенной территории;

Ненадлежащее содержание прилегающей территории;

Незаконная продажа алкоголя

Несоответствие внешнего вида объекта городским стандартам

Нарушение специализации торговой точки

Работы проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках масштабной трансформации сферы торговли.

Дополнительно приводится к соответствию внешний облик стационарных торговых объектов. С начала года обновлены фасады 19 объектов торговли. Работа в этом направлении продолжается.

На территории округа находятся НТО на частной земле, в отношении которых проводятся плановые мероприятия по выявлению нарушений и приведению их в нормативное состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.