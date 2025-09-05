70 несанкционированных торговых точек демонтировали в Мытищах с начала года
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
В городском округе Мытищи продолжается работа по устранению несанкционированных нестационарных торговых объектов (НТО). С начала года уже демонтировано 70 объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.
Основные причины демонтажа НТО:
- Торговля за пределами разрешенной территории;
- Ненадлежащее содержание прилегающей территории;
- Незаконная продажа алкоголя
- Несоответствие внешнего вида объекта городским стандартам
- Нарушение специализации торговой точки
Работы проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках масштабной трансформации сферы торговли.
Дополнительно приводится к соответствию внешний облик стационарных торговых объектов. С начала года обновлены фасады 19 объектов торговли. Работа в этом направлении продолжается.
На территории округа находятся НТО на частной земле, в отношении которых проводятся плановые мероприятия по выявлению нарушений и приведению их в нормативное состояние.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.
«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.